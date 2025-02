Hamburg (www.fondscheck.de) - UniStrategie: Ausgewogen (ISIN DE0005314116/ WKN 531411) ist ein Dachfonds, der ausgewogen in internationale Aktien- und Rentenfonds investiert, so die Experten von Union Investment in ihrer aktuellen Ausgabe von "Fonds im Fokus".Das Umfeld für risikoreiche Anlageformen sei nach wie vor günstig, doch habe der Gegenwind zuletzt zugenommen. Nicht jeder Anleger sei bereit, die erhöhten Risiken einer reinen Aktienanlage einzugehen. ...

