Diese Unternehmen liefern die wichtigsten Impulse für die Märkte am 24. FebruarDie Woche startet mit einer Flut an Zahlen: Die Bank of Ireland und PostNL veröffentlichen ihre Jahresabschlüsse, während Zoom und Domino's Pizza interessante Ergebnisse für das vierte Quartal vorlegen. Im wirtschaftlichen Fokus stehen die Ifo-Geschäftsklimaindizes und die endgültigen Verbraucherpreisdaten der Eurozone. Auf politischer Ebene treffen sich die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...