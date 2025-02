Frankfurter Börsenbrief

www.bernecker.info

Europäische Small Caps haben trotz der jüngsten Stärke europäischer Aktien weiterhin underperformt und erreichten relative Mehrjahrestiefstände. Diese Entwicklung zeigt sich besonders stark in Deutschland, wenn man SDAX oder MDAX gegen den DAX stellt. Es sprechen jedoch mehrere Faktoren für eine Erholung von Small Caps:Zum einen die Verbesserung des Wachstumsmomentums im Euroraum durch lockerere Kreditbedingungen, nachlassenden fiskalischen Gegenwind und einen abklingenden Lagerzyklus. Hinzu kommt die potenzielle Russland-Ukraine-Waffenruhe, die Energiepreise senken und politische Unsicherheiten verringern wird. Letztlich werden auch weitere Zinssenkungen durch die EZB erwartet, was den Druck durch steigende Anleiherenditen auf Small Caps verringern würde.Die Bank of America sieht unter anderem aufgrund dieser Faktoren den Small Cap-Sektor positiv und erwartet gegenüber Large Caps eine Outperformance von 10 % in den kommenden Monaten. Wir ergänzen unsere bisherige Empfehlung in diesem Bereich mit einem Small Cap-ETF.