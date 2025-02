Die Aktie des Rüstungskonzerns Rheinmetall kann am Freitag deutlich gewinnen und setzt sich damit an die DAX-Spitze. Das sorgt für den Kursanstieg und darum müssen Anleger jetzt dennoch dringend aufpassen, was den Titel angeht. Die Aktie von Rheinmetall ist am Donnerstag deutlich abverkauft worden, befindet sich allerdings am Freitag direkt wieder im Erholungsmodus. Rheinmetall-Aktie hebt wieder ab Grund dafür ist eine Stabilisierung des Titels, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...