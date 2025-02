Die Realty Income-Aktie ist nicht zuletzt wegen ihrer regelmäßigen Dividenden so beliebt. Diese wurden nun erneut erhöht. Lohnt sich jetzt ein Einstieg bei den Papieren? Dividende steigt immer weiter Zum 129. Mal hat Realty Income in dieser Woche angekündigt, seine Dividende anzuheben. Konkret soll die Ausschüttung um 1,5% auf 0.268 US$ von zuvor 0.264 US$ je Aktie steigen. Damit weist das Unternehmen nun eine Barrendite von 5,56% aus und eine Serie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...