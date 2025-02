DEKA Laser, eine Tochtergesellschaft von El.En. S.p.A., einem Unternehmen, das auf dem Markt für Laser und energiebasierte Geräte tätig ist, an der Borsa Italiana's Euronext STAR Milan ("STAR") notiert ist und weltweit führend in der Medizintechnik ist, hat auf dem Kongress der Europäischen Gesellschaft für Sexualmedizin (ESSM) seine neueste innovative Therapie, PelviTouch, zur Behandlung von erektiler Dysfunktion vorgestellt. Diese Technologie wurde ursprünglich mit großem Erfolg für die Behandlung von Harninkontinenz bei beiden Geschlechtern entwickelt und wurde nun vom Forschungs- und Entwicklungsteam von DEKA optimiert und spezialisiert, um die Intimgesundheit von Männern zu verbessern. Dabei handelt es sich um wirksame Behandlungen, die speziell auf erektile Dysfunktion abzielen, ein Bereich, in dem das italienische Unternehmen ein absoluter Pionier ist.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250221179667/de/

PelviTouch Therapy Presentation at ESSM Congress (Photo by DEKA)

Paolo Salvadeo, CEO von DEKA und General Manager von El.En. S.p.A., erklärte: PelviTouch ist ein weiteres Beispiel für DEKAs Fähigkeit, Innovationen zu schaffen, bahnbrechende High-End-Technologien auf den Markt zu bringen und den Patienten enorme Vorteile zu bieten. DEKA hat viel in Forschung und Entwicklung sowie in die klinische Forschung investiert und dabei außergewöhnliche Ergebnisse erzielt. Wir haben eng mit Fachleuten aus den Bereichen Urologie, Andrologie und Gynäkologie zusammengearbeitet und uns dabei auf die Therapietreue der Patienten konzentriert, ein noch heiklerer Aspekt, wenn es um die Intimgesundheit und Probleme im Zusammenhang mit der sexuellen Sphäre geht."

Die Behandlung PelviTouchvon DEKA nutzt ein Magnetfeld, das durch die TOP FMS-Technologie (TOP Flat Magnetic Stimulation) erzeugt wird und auf den Beckenboden wirkt, einen für die Sexualfunktion entscheidenden Bereich. Dank der Stimulation der peripheren Nerven sind die induzierten Muskelkontraktionen größer als die willentlich erreichbaren, wodurch die Beckenbodenmuskulatur gestärkt und die Erektion verbessert wird. Diese Behandlung ist auch in der Lage, die Muskeln selbst zu entspannen und dadurch Krämpfe und Steifheit zu reduzieren, die oft durch Probleme wie erektile Dysfunktion und Harninkontinenz verursacht werden.

Nicola Mondaini außerordentliche Professorin für Urologie , hat die Ergebnisse der Studien über die Vorteile von PelviTouch zur Verbesserung von erektiler Dysfunktion und Harninkontinenz mit den Kongressteilnehmern geteilt. "Die Therapie hat sich auch bei der Behandlung des chronischen Beckenschmerzsyndroms (CPPS) als besonders wirksam erwiesen, einer Erkrankung, die die sexuelle Gesundheit stark beeinträchtigen kann. PelviTouch hat sich als sehr wirksam bei der Linderung von Beckenschmerzen erwiesen und die Harnbeschwerden und die Lebensqualität der Patienten verbessert, ohne auf invasive oder schmerzhafte Verfahren zurückgreifen zu müssen", betonte Prof. Mondaini.

Dr. Giovanni Corona, international renommierter Endokrinologe und Androloge und Präsident der ESSM stellte den Teilnehmern des Kongresses, an dem Urologen, Andrologen, Gynäkologen und Psychologen aus der ganzen Welt teilnahmen, die Therapie PelviTouchund die Ergebnisse der von Prof. Nicola Mondaini durchgeführten Studien vor, die zur Identifizierung der wirksamsten Behandlungsprotokolle beitrugen.

"Bis 2025 so Dr. Corona wird prognostiziert, dass weltweit etwa 322 Millionen Männer an erektiler Dysfunktion leiden werden, d. h. an der Unfähigkeit, eine zufriedenstellende Erektion zu bekommen und/oder aufrechtzuerhalten, obwohl ein gutes sexuelles Verlangen vorhanden ist. PelviTouch normalisiert den Beckenboden und "optimiert" die Erektion."

Bei der Behandlung werden die Beckenbodenmuskeln durch hochintensive Kontraktionen, die einige Sekunden dauern, gestärkt. Diese Kontraktionen sind unabhängig von der Gehirnfunktion, da die peripheren Nerven im Beckenboden direkt stimuliert werden und eine höhere Intensität erreichen, als dies durch die willentliche Muskelaktion allein möglich wäre.

Durch die Umgehung der willentlichen Muskelaktion kann PelviTouchauch eine Entspannung der Muskeln bewirken und Muskelsteifheit bei allen Erkrankungen lösen, bei denen Muskelkrämpfe im Beckenbereich auftreten.

Darüber hinaus hat sich die Therapie auch bei Harninkontinenz als nützlich erwiesen, insbesondere bei Belastungsinkontinenz nach Prostatektomie, dank der Stärkung der Beckenbodenmuskulatur. PelviTouchhat auch eine positive Wirkung auf den Detrusormuskel und trägt so dazu bei, die Häufigkeit des Wasserlassens und den starken Harndrang zu reduzieren.

Abschließend kann man sagen, dass PelviTouchals nicht-invasive, sichere und hochwirksame Lösung für die Behandlung von Beschwerden im Intimbereich bei Männern auf den Markt kommt, die fortschrittliche medizinische Technologien mit dem Wohlbefinden und der Zufriedenheit des Patienten verbindet.

Informationen zu DEKA M.E.L.A.

DEKA M.E.L.A. ist eine Tochtergesellschaft des großen multinationalen Konzerns El.En., der seit über 40 Jahren Erfahrung in der Laserwelt hat.

Das italienische Unternehmen mit Hauptsitz in Florenz hat seine Wurzeln in einer Kultur, die herausragende Denkleistungen zu ihrem dominierenden Merkmal gemacht hat. Dank seines unschätzbaren kulturellen Erbes und seines einzigartigen historischen Hintergrunds umfasst DEKA in seiner Vision ein universelles Wertversprechen: Jede wissenschaftliche Entdeckung in einen konkreten Nutzen für Ärzte und Patienten umzuwandeln und jede technologische Innovation in eine kontinuierliche Verbesserung seiner Produkt- und Dienstleistungspalette zur Verbesserung der Lebensqualität der Menschen zu übersetzen.

www.dekalaser.com

www.dekaintimate.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250221179667/de/

Contacts:

Pressebüro DEKA M.E.L.A.

Davide Zotta

+39 342 6204053 d.zotta@deka.it