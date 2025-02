Die Nordex-Aktie verzeichnete am Freitag eine erfreuliche Entwicklung an der Börse und setzte damit ihre Aufwärtsbewegung fort. Im XETRA-Handel kletterte der Kurs um 1,82 Prozent auf 11,73 Euro, nachdem das Papier bereits bei Handelsbeginn mit 11,60 Euro in den Tag gestartet war. Im Tagesverlauf erreichte die Aktie ihr Tageshoch bei 11,84 Euro. Das Handelsvolumen zeigte sich mit über 109.000 gehandelten Aktien robust, was das gestiegene Interesse der Anleger unterstreicht. Bemerkenswert ist die Erholung vom 52-Wochen-Tief bei 9,21 Euro, das Ende Februar verzeichnet wurde - aktuell liegt der Kurs mehr als 21 Prozent über diesem Niveau.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Die Experteneinschätzungen für die Nordex-Aktie fallen durchweg optimistisch aus. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 17,78 Euro sehen Analysten noch erhebliches Aufwärtspotenzial. Diese positive Einschätzung wird durch die jüngsten Quartalszahlen gestützt: Im dritten Quartal konnte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,02 Euro verbuchen, was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahresverlust von 0,15 Euro darstellt. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 0,047 Euro je Aktie, was die positive Geschäftsentwicklung unterstreicht.

