Die digitale Finanzplattform Nu Holdings verzeichnete im vierten Quartal 2024 gemischte Ergebnisse, die zu einer deutlichen Reaktion an der Börse führten. Während der bereinigte Nettogewinn mit 610 Millionen US-Dollar die Analystenerwartungen von 567 Millionen US-Dollar übertraf, enttäuschte der Umsatz die Marktteilnehmer. Mit einem Erlös von 2,99 Milliarden US-Dollar verfehlte das Unternehmen die prognostizierten 3,29 Milliarden US-Dollar deutlich, was zu einem spürbaren Kursrückgang führte. Die Aktie reagierte im nachbörslichen Handel mit einem Minus von etwa sechs Prozent auf rund 12,55 US-Dollar.

Expansionsstrategie trotz Herausforderungen

Trotz der aktuellen Marktschwäche hält Nu Holdings an seinen ehrgeizigen Wachstumsplänen fest. Die Kundenbasis wuchs im Jahresvergleich um beachtliche 22 Prozent auf über 114 Millionen Nutzer. Für das laufende Jahr plant das Finanzunternehmen, nach seiner erfolgreichen Etablierung in Brasilien, Mexiko und Kolumbien, in einen weiteren Markt zu expandieren. Diese strategische Ausrichtung zielt darauf ab, Nu Holdings bis 2025 als multinational operierende Technologiegesellschaft zu positionieren, wobei der US-Markt aufgrund der fortschreitenden Deregulierung als besonders interessant eingestuft wird.

Anzeige

Nu Holdings Limited Registered (A)-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Nu Holdings Limited Registered (A)-Analyse vom 21. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Nu Holdings Limited Registered (A)-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Nu Holdings Limited Registered (A)-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 21. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Nu Holdings Limited Registered (A): Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...