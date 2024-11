Die 3U HOLDING AG kann im dritten Quartal 2024 auf eine positive Geschäftsentwicklung zurückblicken und schließt an das Wachstum der ersten Jahreshälfte an. Kumuliert stieg der Konzernumsatz in den ersten neun Monaten des Jahres um 11,6 % im Vergleich zum Vorjahr und erreichte €42,1 Millionen (9M 2023: €37,8 Millionen). Im Berichtsquartal selbst verzeichnete der Konzern eine moderate Umsatzsteigerung von 3,9 % auf €13,2 Millionen. Wachstumstreiber und Herausforderungen in den Segmenten Das stärkste Wachstum verzeichnete das Segment Informations- und Telekommunikationstechnik (ITK), das mit einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...