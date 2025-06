EQS-News: 3U HOLDING AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Immobilien

3U HOLDING AG sichert strategischen Produktions- und Logistikstandort durch Erwerb einer Gewerbeimmobilie



06.06.2025 / 07:30 CET/CEST

3U erwirbt Liegenschaft in Buchholz-Mendt und sichert damit die Standorte der Tochterunternehmen im SHK-Segment Calefa und EMPUR langfristig

Der Kaufpreis beträgt rund 2,5 Mio. EUR - die Finanzierung erfolgt durch Eigenkapital und durch ein bereits zugesichertes Darlehen

Die Immobilie umfasst drei Hallen mit Produktions- und Lagerflächen sowie Büro- und Sozialräume Marburg, 6. Juni 2025 - Die 3U HOLDING AG hat den Erwerb der Gewerbeimmobilie im Industriepark Nord in Buchholz-Mendt (Landkreis Neuwied in Rheinland-Pfalz) erfolgreich abgeschlossen. Mit dieser Investition sichert der Konzern langfristig den operativen Standort der EMPUR Produktionsgesellschaft mbH und Calefa GmbH - zwei Unternehmen, die im Segment Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK) zum Beteiligungsportfolio der 3U gehören. Die Immobilie umfasst drei Hallen mit einer Gesamtfläche von rund 2.300 m² sowie Büro- und Sozialräume auf einem Grundstück von rund 5.800 m². Der Kaufpreis beträgt ca. 2,5 Millionen Euro, wobei die Finanzierung durch Eigenkapital und ein bereits zugesichertes Darlehen der Sparkasse Westerwald-Sieg erfolgt. Die strategische Entscheidung für den Erwerb der Liegenschaft wurde durch die dort installierte und zu Jahresbeginn 2025 erworbene Produktionsanlage für Flächenheizungssysteme motiviert. Ein Standortwechsel der Fertigungsanlage wäre mit erheblichen Kosten, Risiken und auch Produktionsausfällen verbunden. Zudem soll diese Anlage zeitnah durch eine weitere von EMPUR ergänzt werden. Neben der Standortsicherung für EMPUR und Calefa bietet die Immobilie Potenzial für zusätzliche Einnahmen durch die geplante Vermietung einer Halle. "Die 3U HOLDING AG ist ein diversifizierter Konzern mit Fokus auf Megatrends, innovative Technologien und nachhaltige Geschäftsmodelle. Mit dieser Investition in Buchholz-Mendt unterstreicht der 3U Konzern seine strategische Ausrichtung und sein Engagement für langfristige Wertschöpfung. Mit dem Erwerb der Immobilie schaffen wir darüber hinaus Planungssicherheit für unsere ansässigen Tochtergesellschaften und bauen unsere Kapazitäten im Bereich Produktion und Logistik rund um unser Kernprodukt Fußbodenheizung aus", erklärt Christoph Hellrung, Finanzvorstand der 3U HOLDING AG. Die Beurkundung des Kaufvertrags erfolgte am 5. Juni 2025. Der Besitzübergang ist für den Sommer 2025 geplant. Neben der neuen Liegenschaft in Buchholz-Mendt verfügt das SHK-Segment in Koblenz - am Unternehmensstandort von PELIA und Selfio - über ein weiteres modernes Fertigungs- und Logistikzentrum, in dem auf einer Gesamtfläche von über 14.000 m² Haustechnik-Produkte gefertigt, gelagert, konfektioniert und versendet werden. "Als Holding investieren wir in die Zukunftsaussichten unseres operativen Geschäfts. Der Onlinehandel mit modernen Haustechnik-Produkten im B2C- und B2B-Bereich ist einer unserer strategischen Schwerpunkte. Um für eine anziehende Nachfrage gut gerüstet zu sein und Kostenvorteile im Konzern zu nutzen, investieren wir gezielt in die Sicherung eigener Standortkapazitäten. Die neuen Liegenschaften bieten nicht nur Raum für zukünftige Erweiterungen des Sortiments. Auch die Produktion der renommierten EMPUR-Fußbodenheizungssysteme wird am neuen Standort in Buchholz-Mendt fortgeführt", unterstreicht Uwe Knoke, im Vorstand der 3U HOLDING AG zuständig für Strategie und Geschäftsentwicklung. "Unser erklärter Unternehmenszweck ist die Wertsteigerung für alle Stakeholder. Wir identifizieren mit sorgfältiger Analyse Projekte, Beteiligungen und Investitionsmöglichkeiten mit Wertsteigerungspotenzial. Neben der langfristig vermieteten Immobilie in Würzburg und dem neu gebauten 3U-Verwaltungssitz in Marburg sind die vorgenannten Logistik-Projekte in Koblenz und Buchholz-Mendt weitere lukrative Beispiele für unsere wertsteigernden Vorhaben", erklärt Knoke weiter. Über 3U: Die 3U HOLDING AG mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Zum Zweck der Wertsteigerung für das Aktionariat, die Beschäftigten, Kunden, Lieferanten und alle Stakeholder erwirbt, betreibt und veräußert sie Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel und strebt insbesondere mit seinem Geschäftsmodell im E-Commerce marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU). Mehr Informationen finden Sie auf www.3U.net Kontakt: Thomas Fritsche

Leitung Unternehmenskommunikation & Investor Relations



3U HOLDING AG

Zu den Sandbeeten 1b

D-35043 Marburg

Tel.: + 49 (0)6421 999-1200

Fax: + 49 (0)6421 999-1222

Email: IR@3U.net

www.3u.net



