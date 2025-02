Bregenz, Vorarlberg (ots) -Im Februar 2015 trat das neue Fortpflanzungsmedizingesetz in Kraft. Was hat sich seither geändert?Seit 10 Jahren ist es Patientinnen und Patienten in Österreich erlaubt, bei entsprechender Indikation im Rahmen einer Kinderwunschbehandlung eine Eizellspende in Anspruch zu nehmen. Mit der Gesetzesnovelle gab es neue Regelungen für die genetische Untersuchung an Embryonen (PID) und die Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare für die Kinderwunschbehandlung. In der Reproduktionsmedizin hat sich seither viel getan. Wie wurden die neuen rechtlichen Möglichkeiten medizinisch umgesetzt? Wie sieht die Akzeptanz in der Bevölkerung aus? Dazu Dr. Adriane Damko, ärztliche Leiterin bei Next Fertility IVF. Prof. Zech in Bregenz im Interview.Pressekontakt:Next Fertility IVF Prof.Zech BregenzMag. Eric LechnerTelefon: +43557444836E-Mail: presse@ivf.atOriginal-Content von: Next Fertility IVF Prof. Zech Bregenz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178712/5976306