DJ MÄRKTE USA/Wall Street vor Stabilisierung

DOW JONES--Nach dem deutlichen Rücksetzer des Vortages dürfte sich die Wall Street am Freitag zunächst stabilisieren. Der Aktienterminmarkt deutet einen gut behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt an. Von einer echten Erholung ist zunächst nichts in Sicht. Händler sprechen mit Blick auf den Vortag von einer überfälligen Korrektur, denn die Häufung schlechter Nachrichten sei zu lange am Markt abgeprallt. Die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump, die Abwendung der USA von Europa, fallende Zinssenkungsspekulationen und auch enttäuschte Friedenshoffnungen für die Ukraine hätten am Vortag - zum Teil mit Verspätung - ihren Niederschlag gefunden.

Doch echte Kaufargumente fehlten weiterhin. "Ich habe das Gefühl, dass die Märkte die Zolldrohungen und das geopolitische Drama von Präsident Trump in diesem Jahr größtenteils ignoriert haben", sagt Portfolioverwalter Burns McKinney von NFJ Investments. Vielmehr hat der Ausblick des Einzelhandelsriesen Walmart am Vortag einen Schatten auf die für das US-BIP so entscheidenden Konsumausgaben geworfen. Im frühen Handel dürfte die Revision der Verbraucherstimmung für Februar für mehr Klarheit sorgen. Daneben werden noch die Einkaufsmanagerindizes veröffentlicht.

Renditen bleiben auf Talfahrt

Am Rentenmarkt zeigen sich weiterhin die Verunsicherung und die Nachfrage nach vermeintlich sicheren Häfen. Die Renditen sinkenden erneut und erhalten Impulse aus Europa, wo schwache Daten die Renditen deutlicher drücken.

Der Dollar erholt sich von seiner jüngsten Schwäche trotz weiter sinkender Marktzinsen - der Dollarindex steigt um 0,3 Prozent. Hier hilft auch die Euro-Schwäche im Nachklapp auf die schwachen Daten in Europa. Für eine nachhaltige Dollar-Stärke bedürfe es aber der konkreten Umsetzung von US-Zöllen oder überzeugender Konjunkturdaten in den USA, heißt es im Handel.

Die Erdölpreise geben indes leicht nach - belastet vom festeren Greenback. Zudem sind die US-Lager aktuell üppig gefüllt. Allerdings steuern die Rohölpreise in Richtung von Wochenaufschlägen von mehr als 1,5 Prozent angesichts der anhaltenden Versorgungsängste - gestützt durch eine unterbrochene Punpleitung in Südrussland nach einem ukrainischen Drohnenangriff und der Aussicht auf eine Verschiebung der Fördererhöhungen durch die Gruppe Opec+.

Nach den abermaligen Rekordständen bei Gold nehmen Anleger ein paar Gewinne mit. Dass die Marke von 3.000 Dollar pro Feinunze fallen werde, sei nur eine Frage der Zeit, urteilt Pepperstone. Die Verunsicherung an den Märkt spräche weiter für das Edelmetall.

Unter den Einzelwerten sinken Rivian Automotive vorbörslich um 3,8 Prozent, der E-Autohersteller überzeugt mit gefälligen Geschäftszahlen, enttäuscht jedoch mit dem Ausblick. Das Online-Reiseportal Booking Holdings legte Viertquartalszahlen oberhalb der Markterwartungen vor. Der Kurs zieht um 3,6 Prozent an. Celsius Holdings schießen um 32,3 Prozent nach oben, der Getränkeanbieter schlug die Marktprognosen in der vierten Periode und übernimmt Wettbewerber Alani Nu für 1,8 Milliarden Dollar.

Akamai Technologies stürzen um 9,3 Prozent ab, der Cloud-Spezialist verschreckt mit einer schwachen Prognose. Mit Dropbox (-7%) gerät ein weiteres Sektorunternehmen unter die Räder, zwar wissen die Geschäftszahlen zu überzeugen, nicht aber die Erwartung fallender Kundenzahlen 2025. Nach verfehlten Marktschätzungen raucht der Kurs des App-Anbieters Block um 8,3 Prozent gen Süden. Floor & Decor Holdings (+7,7%) gefällt mit positiven Geschäftzahlen.

