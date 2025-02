In den ersten wenigen Monaten seit der US-Zulassung des Herzmedikaments Attruby (Acoramidis) legt BridgeBio Pharma bereits eine hohe Schlagzahl an den Tag. Auf den starken Launch - auch in Europa liegt die Vertriebsgenehmigung für das Mittel bereits vor, wo Bayer die Rechte kontrolliert - reagieren die Analysten reihenweise mit höheren Kurszielen."Die Ergebnismeldung von BridgeBio spiegelt die herausragende kommerzielle Dynamik während der frühen Markteinführung von Attruby bei Transthyretin-Amyloid-Kardiomyopathie ...

