Berlin-Schönefeld (ots) -Für die Anleger gab es im Juni letzten Jahres ein böses Erwachen: Der offene Immobilienfonds UniImmo Wohnen ZBI brach plötzlich um fast 17 Prozent ein. Dies war der bisher größte Verlust eines Immobilienfonds seit der Finanzkrise im Jahr 2008.Und das, obwohl den Privatanlegern, die teils sechsstellige Summen investierten, suggeriert wurde, dass es sich um eine sichere Anlage mit geringem Risiko handelt. Dies stellte sich als ein sehr teurer Irrtum heraus.Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg klagte daher gegen den Fondsmanager ZBI wegen eines irreführenden Risikoprofils.Das Landgericht Nürnberg-Fürth hat hierzu nun heute ein wegweisendes Urteil gesprochen.Das Gericht entschied, dass die Fondsgesellschaft ZBI Fondsmanagement GmbH den Risikoindikator falsch klassifiziert hat und die Anleger damit in die Irre geführt hat. Dies öffnet die Türen für betroffene Anleger, ihre verlustreichen Investitionen rückgängig zu machen und den gesamten ursprünglich investierten Betrag zurückzuerlangen."Dieses Urteil ist ein Paukenschlag und hat eine absolute Signalwirkung für alle zukünftigen Entscheidungen. Es setzt einen Meilenstein für alle Betroffenen, die rechtliche Schritte gegen die Fondsgesellschaft oder die beratenden Banken einleiten möchten. Auch die Banken hätten erkennen müssen, dass die Risikoeinschätzung der Fondsgesellschaft nicht richtig sein kann, und hätten dies ihren Kunden im Rahmen der Beratung entsprechend kommunizieren müssen", sagt Rechtsanwalt Claus Goldenstein, dessen gleichnamige Verbraucher- und Anlegerkanzlei bereits im letzten Jahr die ersten Anlegerklagen wegen des UniImmo Wohnen ZBI Fonds eingereicht hat und derzeit 370 Mandanten in dieser Sache vertritt. Die ersten Urteile werden hier Ende März erwartet.Goldenstein Rechtsanwälte (https://www.ra-goldenstein.de/) berät betroffene Anleger bezüglich ihrer möglichen Rechte in der Sache und hat bereits erste Klagen eingereicht. Investoren können der Kanzlei über ein sicheres Online-Formular Informationen zu ihrem Investment übermitteln und bestehende Rechtsansprüche anschließend von den Experten der Kanzlei prüfen lassen. Teilweise übernehmen Rechtsschutzversicherungen die vollständigen Verfahrenskosten ihrer Kunden.Über Goldenstein RechtsanwälteGoldenstein Rechtsanwälte (https://www.ra-goldenstein.de/) unterstützt Verbraucher bei der Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen. Diesbezüglich nimmt die Kanzlei unter anderem eine deutschlandweit führende Rolle im Zusammenhang mit dem Abgasskandal ein. Die Anwälte der Kanzlei vertreten aktuell über 65.000 Mandanten in der Sache und sind zudem für das erste verbraucherfreundliche Dieselskandal-Urteil am Bundesgerichtshof (BGH) verantwortlich. Auf www.ra-goldenstein.de können sich Verbraucher über zivilrechtliche Themen informieren und bestehende Rechtsansprüche prüfen. Die Kanzlei Goldenstein hat ihren Hauptsitz in Berlin-Schönefeld und beschäftigt derzeit über 100 Mitarbeiter an mehreren Standorten in Europa. Die Kanzlei wird von dem Rechtsanwalt Claus Goldenstein geleitet.Pressekontakt:Martin Mickiewicz | martin.mickewicz@golden-tech.deOriginal-Content von: Goldenstein Rechtsanwälte, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135393/5976361