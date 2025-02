Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Konflikt Trump/Selenskyj, Bundestagswahl, Zinsspekulationen - marktbewegende Themen gibt es zurzeit zuhauf, so die Deutsche Börse AG."Die Stimmung am Anleihemarkt ist von einer Kombination geopolitischer Faktoren, wirtschaftlicher Indikatoren sowie Politik beeinflusst", berichte Tim Oechsner, der für die Steubing AG Anleihen handle. Im Wochenvergleich seien die Renditen gestiegen. Zehnjährige Bundesanleihen hätten diese Woche in der Spitze mit 2,55 Prozent rentiert - nicht weit unter den Januar-Hochs. Am Freitagmorgen seien es immer noch 2,5 Prozent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...