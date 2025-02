© Foto: pavlobaliukh - Adobe Stock

Die Kernel Holding ist ein führendes ukrainisches Agrarunternehmen. Derzeit spekulieren die Anleger auf einen baldigen Frieden. Das lässt die Aktie klettern.Das Unternehmen ist hauptsächlich in der Produktion von Sonnenblumenöl, Getreide und anderen Agrarprodukten tätig. Kernel betreibt in der Ukraine eine Vielzahl von landwirtschaftlichen Betrieben, Lagerhäusern, Verarbeitungsanlagen und Logistikeinrichtungen. Es ist einer der größten Produzenten von Sonnenblumenöl in der Ukraine und exportiert dieses weltweit. Es betreibt mehrere Ölmühlen und bietet Pflanzenöle und -produkte an. Ein weiteres Geschäftsfeld ist die Erzeugung und der Handel von Getreideprodukten wie Mais, Weizen und Gerste. …