WOCHENVORSCHAU/24. Februar bis 2. März (9. KW)

=== M O N T A G, 24. Februar 2025 09:00 DE/AfD-Spitzenkandidatin Weidel, Vorsitzender Chrupalla, Pk zum Ausgang der Bundestagswahl, Berlin *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex 10:00 DE/BSW-Vorsitzende Mohamed Ali, BSW-Spitzenkandidatin Wagenknecht, Pk zum Ausgang der Bundestagswahl, Berlin *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Euroraum Januar 11:00 DE/Grünen-Spitzenkandidat Habeck, Außenministerin Baerbock, Pk zum Ausgang der Bundestagswahl, Berlin 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht 13:30 DE/CDU-Chef Merz, CDU-Generalsekretär Linnemann, Pk zum Ausgang der Bundestagswahl, Berlin *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Februar - JP/Börsenfeiertag Japan - US/US-Präsident Trump empfängt Frankreichs Staatspräsident Macron D I E N S T A G, 25. Februar 2025 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Februar mit Steuereinnahmen Januar, Berlin *** 02:00 KR/Bank of Korea, Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Januar *** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), Ergebnis 4Q (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Heidelberg Materials AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) 07:00 DE/Hamborner Reit AG, vorläufiges Jahresergebnis (11:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/SFC Energy AG, vorläufiges Jahresergebnis 07:30 DE/Uniper SE, Jahresergebnis (11:00 BI-PK; 08:30 Analystenkonferenz) 08:00 DE/Flatexdegiro AG, Vorläufiges Jahresergebnis und Pressekonferenz (09:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q *** 08:00 DE/Maastricht-Quote (Einnahmen und Ausgaben des Staates) 2024 08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Dezember 10:00 DE/DIHK-Präsident Adrian, DIHK-Hauptgeschäftsführerin Melnikov, Pk zum IHK-Unternehmensbarometer, Berlin 10:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Jahresergebnis und Bilanz-PK *** 11:00 EU/EZB-Tariflohnindex, *** 11:00 DE/Deutsche Bundesbank, Bilanzpressekonferenz mit Präsident Nagel 11:30 DE/Auktion 1,80-prozentiger grüner Bundesanleihen mit Laufzeit August 2053 im Volumen von 1,5 Mrd EUR *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 12:00 US/Home Depot Inc, Jahresergebnis *** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders 12:45 DE/SPD-Fraktionschef Mützenich, Statement vor der Fraktionssitzung, Berlin 13:00 DE/AfD-Bundestagsfraktion, Statement nach der Fraktionssitzung, Berlin 13:00 DE/SPD-Fraktion, Fraktionssitzung, Berlin *** 14:00 GB/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei Konferenz zu "The Future of the Central Bank Balance Sheet" *** 14:00 HU/Ungarische Zentralbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 14:30 US/Paypal Holdings Inc, Investorentag *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Februar *** 17:00 US/Apple Inc, HV M I T T W O C H, 26. Februar 2025 *** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Jahresergebnis *** 07:00 DE/Covestro AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK; 15:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK) *** 07:00 DE/Eon SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 12:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Jahresergebnis 4Q (10:00 BI-PK; 13:30 Analystenkonferenz) 07:00 AT/Wienerberger AG, Jahresergebnis 07:00 NL/Just Eat Takeaway.com NV, Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 4Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Munich Re, vorläufiges Jahresergebnis (09:00 BI-PK; 11:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 FR/Danone SA, Jahresergebnis *** 07:45 NL/Ahold Delhaize NV, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 08:00 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 4Q (10:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 NL/Stellantis NV, Jahresergebnis 08:00 IE/CRH plc, Jahresergebnis *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Februar 08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 4Q & Jahr 2024 *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Februar 09:00 GB/Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Jahresergebnis *** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Februar *** 10:00 DE/Ceconomy AG, HV 10:00 DE/SPD-Fraktion, Fraktionssitzung, Berlin 11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Mai 2036 im Volumen von 500 Mio EUR; Auktion 1,00-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Mai 2038 im Volumen von 1,5 Mrd EUR 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin 14:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Entgegennahme des Gutachtens 2025 der Expertenkommission Forschung und Innovation, Berlin *** 15:00 US/3M Co, Investorentag *** 16:00 US/Neubauverkäufe Januar *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 17:50 IT/Pirelli & C. SpA, vorläufiges Jahresergebnis 18:10 DE/Patrizia SE, vorläufiges Jahresergebnis *** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 4Q 22:05 US/Adtran Inc, Ergebnis 4Q 22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 4Q *** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 4Q *** - ZA/G20, Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs, Kapstadt - DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer - US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede in der Handelskammer von North Virginia D O N N E R S T A G, 27. Februar 2025 06:00 DE/Adtran Networks SE, vorläufiges Jahresergebnis *** 07:00 CH/ABB Ltd, Jahresergebnis *** 07:00 CH/Swiss Re Group, Jahresergebnis *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, vorläufiges Jahresergebnis und Strategieupdate (10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Kion Group AG, ausführliches Jahresergebnis (09:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 07:00 DE/Nordex SE, Jahresergebnis *** 07:00 FR/Axa SA, Jahresergebnis 07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, vorläufiges Jahresergebnis (09:30 BI-PK) *** 07:30 DE/Aixtron SE, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Hensoldt AG, vorläufiges Jahresergebnis *** 07:30 DE/Scout24 SE, vorläufiges Jahresergebnis (10:00 PK; 15:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 ES/Telefonica SA, Jahresergebnis 07:30 DE/Baader Bank AG, vorläufiges Jahresergebnis 07:30 DE/Befesa SA, vorläufiges Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Sixt SE, vorläufiges Jahresergebnis *** 07:45 IT/Eni SpA, Strategieplan 2025 - 2028 (14:00 Analysten- und Pressekonferenz) 07:45 FR/Engie SA, Jahresergebnis 08:00 GB/Haleon plc, Jahresergebnis 08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), vorläufiges Jahresergebnis 08:00 GB/Rolls-Royce plc, Jahresergebnis 08:00 DE/Tarifindex (Entwicklung der Tarifverdienste) 4Q *** 09:00 DE/Beiersdorf AG, Jahresergebnis (10:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 09:00 ES/Iberdrola SA, Jahresergebnis *** 09:00 CH/BIP 4Q *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Februar *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Januar *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Februar 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Februar 11:30 BE/Verbraucherpreise Februar *** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 13:00 DE/SAP SE, Geschäftsbericht *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 29./30. Januar *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Januar *** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI 18:05 FR/Saint-Gobain SA, Jahresergebnis 22:30 US/HP Inc, Ergebnis 1Q *** - ZA/G20, Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs, Kapstadt *** - SA/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Treffen der G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure - US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei Fayetteville Cumberland Economic Development - US/US-Präsident Trump empfängt Großbritanniens Premierminister Starmer F R E I T A G, 28. Februar 2025 *** 01:50 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio Februar *** 02:30 CN/Jährliches Statistik-Kommunique Chinas *** 06:30 CH/Holcim Ltd, Jahresergebnis (09:00 BI-PK; 11:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Allianz SE, Jahresergebnis (11:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/BASF SE, Jahresergebnis (11:00 BI-PK; 09:30 Analystenkonferenz) *** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, vorläufiges Jahresergebnis (11:00 BI-PK) 07:35 FR/Forvia SE, Jahresergebnis 08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Jahresergebnis *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Januar *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Januar *** 08:00 DE/Tarifverdienste 2024, 08:00 DE/Erwerbstätigkeit Januar 08:00 ZA/Bank of England Deputy Governor David Ramsden, Rede an Stellenbosch University *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Januar *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Februar 08:45 FR/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Februar *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Februar Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage Januar *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Februar 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Februar *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben, Einkommen und PCE-Deflator Januar *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Februar S O N N T A G, 2. März 2025 - DE/Hamburg, Landtagswahl ===

