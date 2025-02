Wien (www.anleihencheck.de) - In Deutschland finden diesen Sonntag die vorgezogenen Bundestagswahlen statt, deren Relevanz weit über die Grenzen der Bundesrepublik hinausreichen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Umfragen zufolge werde die CDU/CSU (Union) die stärkste politische Kraft in Deutschland werden. Zum Regieren sei jedoch mindestens ein Koalitionspartner notwendig. Kleinere Parteien (FDP, BSW, Linke) könnten für die Bildung einer Mehrheit eine wichtige Rolle spielen. Erreichten mindestens zwei kleinere Parteien die 5%-Hürde, welche für den Einzug in den Bundestag notwendig sei, könnten sich die Koalitionsverhandlungen schwieriger gestalten als erwartet. In diesem Fall würde eine mögliche Koalition aus Union und SPD, welche als wahrscheinlichstes Szenario angesehen werde, zusammen wohl nicht auf eine Mehrheit (>50%) im Bundestag kommen. Ein weiterer Koalitionspartner oder eine Minderheitsregierung könnte die Folge sein. Allgemein würden sich dadurch Koalitionsgespräche in die Länge ziehen und die politische Unsicherheit länger anhalten. Eine Koalition mit der rechten AfD, der womöglich zweitstärksten Partei, habe der Spitzenkandidat der CDU, Merz, kategorisch ausgeschlossen. ...

