swissnet Group: Quirin erhöht Kursziel auf EUR 20,00 und stufen die Aktie weiterhin mit "Kaufen" ein Berg, Schweiz - 21 Februar 2025 - Das Research-Haus Quirin hat einen aktualisierten Research-Bericht zu seiner Bewertung der swissnet Group (ISIN: CH0451123589 - Ticker: 81D GY) veröffentlicht. Die Bewertung der swissnet-Aktie bleibt bei "Kaufen" mit einem Kursziel von 20,00 EUR (erhöht von 19,40 EUR). Der Schlusskurs der swissnet-Aktie (Xetra) betrug am 20. Februar 2025 7,05 EUR. Mit dem aktuellen Kursziel sieht Quirin ein erhebliches Aufwärtspotenzial von rund 184 Prozent. Der aktualisierte Research-Bericht berücksichtigt nun die letzten Kundengewinne der swissnet Group und hebt das starke organische Umsatzwachstum von 40 % im Jahr 2025 hervor, das durch Synergien und Upselling getrieben wird. Darüber hinaus betont Quirin, dass wiederkehrende Umsätze nun 75 % des Gesamtumsatzes ausmachen und somit für Stabilität sorgen, während das starke Wartungsgeschäft das Infrastrukturwachstum unterstützt. Der aktuelle Bericht zur swissnet Group steht auf der Unternehmenswebsite von swissnet unter http://www.swissnet.ag im Bereich "Investor Relations" zum Download bereit. Über swissnet Group Die swissnet Group ist ein führender Anbieter von standortbasierten Marketing-Softwarelösungen (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gäste-Hotspots. Die Gruppe bedient Kunden unter anderem in den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und öffentlicher Sektor. Mit ihren Tochtergesellschaften verfügt die swissnet Group zudem über herausragende Expertise in den Bereichen digitale Transformation und Software as a Service. Mit intelligenten und vollständig cloudbasierten Technologien unterstützt die swissnet Group Unternehmen bei ihren Omnichannel-Strategien und bietet so greifbaren Mehrwert und Erfolg. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.swissnet.ag Kontakt Unternehmen

swissnet Group, Berg (Schweiz)

Jonathan Sauppe, CEO, Chairman of the board

jonathansauppe@swissnet.ag

Tel.: +41 78 307 45 06 Kontakt für Wirtschafts- und Finanzpresse

edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)

Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann

swissnet@edicto.de

Tel.: +49 69 905 505-53





