26.01.2026

swissnet Group ermöglicht vollständig digitalisierte Guest Journey im Hamburger Landmark-Projekt Elbtower Berg, Schweiz - 26 Januar 2026 - Die swissnet Group (ISIN: CH0451123589- Ticker: MLBMD), ein führender Anbieter von ICT-Lösungen und cloudbasierten Netzwerkinfrastrukturen, wurde als zentraler Technologiepartner für das Hilton Hamburg Elbtower ausgewählt - das in Planung befindliche Hotel in einem der ambitioniertesten Smart-City- und Hochhausprojekte Deutschlands. Das Hilton Hamburg Elbtower, betrieben von der PRIMESTAR Group, wird über 195 Zimmer und Suiten verfügen und markiert das erste Hilton-Hotel in der Hansestadt. swissnet Group wird gemeinsam mit dem Innovationspartner at-visions die technologische Planung und Umsetzung von PRIMESTAR Groups vollständig integrierter digitalen Guest Journey vorantreiben, indem Online-Check-in und -Check-out, digitale Zimmerschlüssel sowie umfassende Online-Concierge-Services - einschließlich Restaurantempfehlungen, Food-to-go-Angeboten und Aktivitätsbuchungen - in einem einzigen, vernetzten Ökosystem zusammengeführt werden. Zudem wird die Location-Based-Marketing-Plattform der swissnet Group eine DSGVO-konforme Gästeerkennung, personalisierte Empfehlungen und Echtzeit-Interaktionen im gesamten Gebäude ermöglichen - und so die digitale Guest Journey durch kontextbezogene Orientierung, maßgeschneiderte Angebote und nahtlose Konnektivität in allen Bereichen des Elbtowers weiter verbessern. swissnet Group ist in ersten Diskussionen mit dem Entwickler Becken um ein einheitliches, vollständig digitalisiertes Technologiekonzept für die Hotel-, Büro- und Kulturflächen des Elbtowers zu entwickeln. Die cloudbasierten Technologien der swissnet Group ermöglichen leistungsstarke Konnektivität und eine intuitive Service-Orchestrierung, die Hotelbetrieb, Büronutzung und das angrenzende Naturhistorische Museum zu einem Smart-City-konformen digitalen Erlebnis verbindet. Die Ernennung der swissnet Group unterstreicht die wachsende Bedeutung des Unternehmens bei großen Hospitality- und Smart-Infrastrukturprojekten in der gesamten DACH-Region. Für den Elbtower werden swissnet und at-visions das Becken-Team bei der Konzeption einer durchgängigen Technologiearchitektur unterstützen, die sichere, effiziente und benutzerfreundliche digitale Services gewährleistet. Gemeinsam streben die Partner an, einen neuen Maßstab für die nächste Generation digitalisierter, multi-funktional genutzter Smart City Immobilien zu setzen. "Diese ambitionierten Technologieinitiativen im Hilton Hamburg Elbtower verkörpern genau das, wofür swissnet steht - sichere, skalierbare und zukunftsorientierte digitale Infrastruktur", sagte Julian Kraft, neu bestellter Chief Commercial Officer der swissnet Group. "Gemeinsam mit at-visions und dem PRIMESTAR Team schaffen wir eine vollständig digitalisierte und integrierte Guest Journey, die Komfort, Effizienz und Nutzererlebnis über Hotel-, Büro- und Kulturbereiche hinweg auf ein neues Niveau hebt. Wir sind stolz darauf, zu einem der visionärsten Smart-City-Projekte Deutschlands beizutragen und die PRIMESTAR Group bei der Etablierung eines neuen Standards für digitale Hospitality-Exzellenz zu unterstützen." Über swissnet Group Die swissnet Group ist ein führender Anbieter von standortbasierten Marketing-Softwarelösungen (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gäste-Hotspots. Die Gruppe bedient Kunden unter anderem in den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und öffentlicher Sektor. Mit ihren Tochtergesellschaften verfügt die swissnet Group zudem über herausragende Expertise in den Bereichen digitale Transformation und Software as a Service. Mit intelligenten und vollständig cloudbasierten Technologien unterstützt die swissnet Group Unternehmen bei ihren Omnichannel-Strategien und bietet so greifbaren Mehrwert und Erfolg. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.swissnet.ag Kontakt Unternehmen

