swissnet Group modernisiert WLAN-Infrastruktur im DRK-Clementinenhaus Hannover



04.03.2026

swissnet Group modernisiert WLAN-Infrastruktur im DRK-Clementinenhaus Hannover Berg, Schweiz - 4. March 2026 - Die swissnet Group (ISIN: CH0451123589- Ticker: MLBMD), ein führender Anbieter von ICT-Lösungen und cloudbasierten Netzwerkinfrastrukturen, modernisiert die WLAN-Infrastruktur im DRK-Clementinenhaus Hannover umfassend. Ziel des Projekts ist es, die steigenden Anforderungen an drahtlose Netzwerke im klinischen Betrieb zuverlässig abzudecken und eine leistungsfähige, zukunftssichere Kommunikationsinfrastruktur bereitzustellen. Im Rahmen des Projekts werden mehr als 120 bestehende Access Points migriert. Grundlage dafür war eine detaillierte WLAN-Planung durch zertifizierte Ekahau-Consultants von swissnet, um Anzahl, Positionierung und Typ der Access Points optimal auf die baulichen und funktionalen Anforderungen des Krankenhauses abzustimmen. Hintergrund der Modernisierung sind deutlich gestiegene Anforderungen an das Netzwerk, unter anderem durch den verstärkten Einsatz digitaler Applikationen, Voice-Dienste sowie die Anbindung zusätzlicher medizinischer und mobiler Endgeräte. Besonderes Augenmerk lag dabei auf sensiblen Bereichen wie Operationssälen und Herzkatheterlaboren, in denen eine erweiterte Abdeckung bei gleichzeitig niedriger Latenz entscheidend ist. Ergänzend führt das Clementinenhaus, unterstützt durch swissnet eine KI-gestützte Softwarelösung von Ruckus ein. Diese ermöglicht eine kontinuierliche Analyse und Optimierung der WLAN-Umgebung, unterstützt die schnelle Identifikation von Netzwerkvorfällen und hilft dabei, Auswirkungen auf Nutzer gezielt zu bewerten sowie umfassende Lösungsoptionen bereitzustellen. Das Projektvolumen inklusive eines Wartungsvertrags über fünf Jahre beläuft sich auf rund 200.000 Euro. Mit dem Projekt stärkt die swissnet Group ihre Positionierung als spezialisierter Anbieter leistungsfähiger Netzwerklösungen für kritische Infrastrukturen im Gesundheitswesen und schafft weiteres Potenzial für langfristige Managed-Service-Partnerschaften in diesem Marktsegment. "Mit der Kombination aus präziser Funkplanung, leistungsfähiger WLAN-Technologie und intelligenter Software schaffen wir die Grundlage für stabile und sichere digitale Prozesse im Krankenhausbetrieb. Projekte wie dieses zeigen, wie swissnet komplexe Anforderungen im Gesundheitswesen zuverlässig umsetzt", sagt Jonathan Sauppe, Group Co-CEO DACH bei der swissnet Group.

Über Swissnet Group Die Swissnet Group ist ein führender Anbieter von standortbasierten Marketing-Softwarelösungen (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gäste-Hotspots. Die Gruppe bedient Kunden unter anderem in den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und öffentlicher Sektor. Mit ihren Tochtergesellschaften verfügt die Swissnet Group zudem über herausragende Expertise in den Bereichen digitale Transformation und Software as a Service. Mit intelligenten und vollständig cloudbasierten Technologien unterstützt die Swissnet Group Unternehmen bei ihren Omnichannel-Strategien und bietet so greifbaren Mehrwert und Erfolg. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.swissnet.ag Kontakt Unternehmen

Swissnet Group, Berg (Schweiz)

Jonathan Sauppe, Co-CEO

Andre Jochem, Head of IR

jonathansauppe@swissnet.ag

andrejochem@swissnet.ag

Phone: +41 78 307 45 06 Kontakt für Wirtschafts- und Finanzpresse

edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)

Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann

swissnet@edicto.de

Tel.: +49 69 905 505-53





