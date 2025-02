© Foto: adobe.stock.com

JPMorgan hat eine aktualisierte Liste von Biopharma-Unternehmen veröffentlicht, die in diesem Jahr Mega-Potenzial haben könnten.Die bevorzugte Aktie der Investmentbank bleibt weiterhin Eli Lilly. Auch Gilead Sciences und Bristol Myers Squibb erscheinen gut positioniert, so der Analyst Chris Scott. "Während die US-amerikanischen Large-Cap-Biopharma-Werte im bisherigen Jahresverlauf den S&P 500 übertroffen haben, bleiben die Bewertungen des Sektors im Vergleich zum Markt nahe historisch niedrigen Werten", schreibt Scott in einer aktiuellen Mitteilung. "Innerhalb des Sektors sehen wir eine klare Präferenz für 'saubere' Geschichten mit entweder Momentum bei den Kernassets und/oder …