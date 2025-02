FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Ende einer turbulenten Handelswoche etwas weiter nachgegeben. Der deutsche Leitindex schloss am Freitag 0,12 Prozent im Minus bei 22.287,56 Punkten. Angesichts der Gewinnmitnahmen nach dem jüngsten Höhenflug ergibt sich ein Wochenverlust von einem Prozent. Seit dem 6. Januar hatte der Dax jeden entsprechenden Zeitraum mit Gewinn abgeschlossen.

Der MDax, in dem sich die mittelgroßen Unternehmen versammeln, legte am Freitag um 0,38 Prozent auf 27.501,51 Punkte zu. Vor der Bundestagswahl am Sonntag hielten sich die Anleger eher zurück, kommentierte Finanzmarktexperte Andreas Lipkow.

Am Mittwochmorgen hatte der Dax seine monatelange Rekordjagd noch mit einem Höchststand von gut 22.935 Punkten gekrönt. Nach 15 Prozent Plus im laufenden Jahr und einem bereits sehr starken Vorjahr machten die Anleger dann aber Kasse.

Der Blick auf die Wahlumfragen mahnt zur Vorsicht. Einigkeit herrscht nur in der Einschätzung, dass die Union aus CDU und CSU mit Abstand die meisten Stimmen erhalten wird - vor der rechtspopulistischen AfD, mit der alle anderen Parteien eine Koalition ausgeschlossen haben. Eine Unions-Mehrheit mit der SPD oder den Grünen gilt schon als weniger sicher./la/he

DE0008469008, DE0008467416