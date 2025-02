Die BVB-Aktie verzeichnete am Freitag einen deutlichen Aufschwung an der Börse, wobei der Kurs um 1,7 Prozent auf 3,23 Euro zulegte. Im Handelsverlauf wurde sogar ein Tageshöchststand von 3,25 Euro erreicht, was das wachsende Vertrauen der Anleger in die sportlichen und wirtschaftlichen Perspektiven des Vereins widerspiegelt. Die positive Kursentwicklung wird maßgeblich durch den erfolgreichen Einzug ins Champions-League-Achtelfinale getrieben, wo der BVB auf den OSC Lille treffen wird. Diese sportliche Konstellation verspricht nicht nur zusätzliche Einnahmen, sondern eröffnet auch die Chance auf weiteres Wachstum im europäischen Wettbewerb.

Analysten sehen Aufwärtspotenzial

Die Experten zeigen sich optimistisch für die weitere Entwicklung der BVB-Aktie. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 6,00 Euro wird dem Wertpapier ein erhebliches Steigerungspotenzial zugetraut. Die fundamentalen Daten untermauern diese Einschätzung: Im jüngsten Quartal konnte der Umsatz von 102,26 Millionen auf 137,19 Millionen Euro gesteigert werden. Für das Geschäftsjahr 2025 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 0,213 Euro je Aktie, was die positive Geschäftsentwicklung des Bundesligisten unterstreicht.

