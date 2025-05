Der FC Schalke scheint eine weitere desolate Saison abgehakt zu haben. Aktienemittent Borussia Dortmund derweil spielte sich in der ersten Bundesliga konsequent in Richtung Champions League. Was soll man zu Anleiheemittent FC Schalke 04 noch sagen, was noch betrauern? Gegen den SC Paderborn gab es die nächste Heimklatsche. Zu Null. Was den Gegner im Übrigen auf den Aufstiegs-Relegationsplatz 3 schob. ...

