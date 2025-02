© Foto: Boris Roessler - dpa

In den DAX ist das erwartete Friedensabkommen zwischen der Ukraine und Russland und die wirtschaftliche Erholung eingepreist. MDAX-Werte konnten noch nicht profitieren. Dies könnte aber nach der Wahl der Fall sein.Investoren, die auf eine wirtschaftliche Erholung Deutschlands setzen - gestützt durch mögliche fiskalische Impulse nach der Wahl und die Aussicht auf ein Ende des Kriegs in der Ukraine -, gehen volles Risiko ein und investieren massiv in heimische Midcap-Aktien, die als langfristige Gewinner gelten könnten. Das hat den MDAX zum entscheidenden Barometer für eine wirtschaftliche Erholung gemacht, die durch das Wahlergebnis am Sonntag ausgelöst werden könnte - sogar mehr als den …