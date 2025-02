© Foto: Jaque Silva - NurPhoto

Der Konkurrenzkampf unter Kryptobörsen nimmt zu. Die Plattform KuCoin will in 30 Ländern an den Start gehen.Mit der Einführung der MiCA-Regulierung ist in der EU ein intensiver Wettbewerb unter Krypto-Börsen ausgebrochen. Der neue Rechtsrahmen für digitale Vermögenswerte schafft einen einheitlichen Markt für 450 Millionen Kunden und macht eine regulierte Expansion für internationale Handelsplattformen attraktiver denn je. Die ursprünglich aus China kommende Plattform KuCoin plant, diesen Wettbewerb aktiv mitzugestalten und strebt eine MiCA-Lizenz an, um in allen 30 EU- und EWR-Staaten tätig zu werden. Als zentrale Drehscheibe für die Expansion hat KuCoin die österreichische Hauptstadt Wien …