DJ Aktien Schweiz mit Aufschlägen - Defensive Schwergewichte gefragt

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Freitag mit deutlichen Aufschlägen beendet. Vor dem Wochenende waren bei den Anlegern vor allem die defensiven Schwergewichte gefragt, die den SMI nach oben zogen. Thematisch wurde an den europäischen Märkten auf den Ausgang der Bundestagswahl in Deutschland gewartet.

Der SMI gewann 1,1 Prozent auf 12.949 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und 4 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 32,83 (zuvor: 19,03) Millionen Aktien.

Der Aktienkurs des Lebensmittelriesen Nestle stieg kräftig um 3,4 Prozent. Bei den Pharma-Schwergewichten gewannen Novartis 1,5 Prozent und Roche 1,1 Prozent.

Die Aktie von Sika rückte nach Vorlage von Geschäftszahlen für 2024 um 0,9 Prozent vor. Im Schlussquartal fiel der Gewinn leicht oberhalb der Erwartung aus, was die Jefferies-Analysten dahingehend werten, dass die Talsohle bei der Gewinnentwicklung durchschritten wurde. Sika-CEO Thomas Hasler erwartet indessen ein schwieriges Jahr für das Automobilgeschäft in Europa.

Gut liefen auch Givaudan (+1,0%), Swisscom (+0,8%) und UBS (+0,8%). Schlusslichter waren Holcim (-0,5%) und ABB (-0,2%).

Im breiteren Markt gewann die Aktie des Unterwäsche- und Dessous-Herstellers Calida nach Zahlenvorlage 1,4 Prozent.

February 21, 2025

