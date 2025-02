Bitcoin-Prognose: Robert Kiyosaki warnt vor Mega-Crash - Was Anleger jetzt wissen müssen

Bitcoin nähert sich derzeit der psychologischen Marke von 100.000 US-Dollar, fällt aber immer wieder unter 98.000 US-Dollar zurück. In dieser spannenden Marktphase warnt der Bestseller-Autor Robert Kiyosaki vor einem möglichen Mega-Crash, der nicht nur Bitcoin, sondern alle Anlageklassen betreffen könnte.

Robert Kiyosaki sieht "Everything Bubble" platzen

Robert Kiyosaki warnt in einem aktuellen Beitrag auf X vor einem massiven Markteinbruch, den er als "Everything Bubble" bezeichnet. Seine Prognose deutet darauf hin, dass bei einem Platzen dieser Blase sämtliche Assets zunächst stark an Wert verlieren würden - von Aktien über Immobilien bis hin zu Kryptowährungen und Edelmetallen.

Interessanterweise sieht Kiyosaki einen möglichen Crash jedoch nicht als Signal zum Verkauf, sondern als Kaufgelegenheit. Seine persönliche Strategie ist klar: Falls Bitcoin stark fällt, will er gezielt nachkaufen, da er die Kryptowährung als widerstandsfähiger gegenüber systemischen Krisen einschätzt und von einer schnelleren Erholung als bei traditionellen Assets ausgeht.

BTCBULL Presale als alternative Investmentmöglichkeit

Der neue Meme-Coin BTCBULL unterscheidet sich von anderen Projekten durch seine direkte Anbindung an Bitcoin. Das Projekt setzt auf einen nachhaltigen Mechanismus, bei dem Investoren nicht nur von Marktbewegungen profitieren, sondern auch durch strategische Tokenomics und BTC-Airdrops belohnt werden.

Die technologische Basis bildet eine Multichain-Integration durch die Best Wallet-Plattform, die es Anlegern ermöglicht, automatisch an den Bitcoin-Airdrops teilzunehmen. Der Presale bietet zudem die Möglichkeit zum Staking mit einer aktuellen Rendite von 175 Prozent APY, wodurch ein zusätzlicher Anreiz zur langfristigen Bindung entsteht.

