Bitcoin News: Globale M2-Geldmenge gibt bullisches Signal für BTC

Die Kryptowährung Bitcoin befindet sich seit einigen Wochen in einer Seitwärtsphase, nachdem der Kurs zuletzt über 100.000 US-Dollar notierte. Nun deuten jedoch neue Indikatoren auf eine mögliche Trendwende hin, wobei besonders die Entwicklung der globalen M2-Geldmenge im Fokus steht.

Globale Liquidität als Katalysator für Bitcoin

Die M2-Geldmenge, die Bargeld, Sichteinlagen sowie kurzfristige Einlagen wie Sparkonten und Geldmarktfonds umfasst, zeigt aktuell einen deutlichen Aufwärtstrend. Dieser Indikator für die Liquidität in der Weltwirtschaft könnte sich als wichtiger Treiber für den Bitcoin-Kurs erweisen, da historisch eine starke Korrelation zwischen der globalen Liquidität und der Kryptowährung besteht.

Der bekannte Makro-Experte Jamie Coutts sieht in der aktuellen Entwicklung ein bullisches Momentum, das durch einen schwächeren US-Dollar zusätzlich verstärkt wird. Eine nachlassende Dollar-Stärke führt typischerweise zu erhöhter Kapitalverfügbarkeit und stärkt risikoreiche Anlagen wie Bitcoin.

BTCBULL: Innovativer Meme-Coin mit Bitcoin-Belohnungen im Presale

Das Projekt BTCBULL präsentiert sich als neuartiger Meme-Coin, der echte Bitcoin-Belohnungen an seine Halter verteilt. Das Belohnungssystem sieht Ausschüttungen vor, sobald der Bitcoin-Kurs bestimmte Meilensteine erreicht, beginnend bei 150.000 US-Dollar.

Der Presale des Projekts zeigt bereits in der frühen Phase großes Interesse: Innerhalb einer Woche wurden über 2,5 Millionen US-Dollar eingesammelt. Investoren können ihre BTCBULL-Token direkt nach dem Kauf staken und dabei eine jährliche Rendite von etwa 180 Prozent APY erzielen.

