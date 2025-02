Die New Yorker Börsen zeigen am Freitag vor Handelsbeginn ein gemischtes Bild. Während der Dow Jones Industrial mit einem Minus von 0,5 % auf 43.927 Punkte taxiert wird und damit an die Vortagesschwäche anknüpft, zeigt sich der Nasdaq 100 mit 0,4 % im Plus. Bereits am Vortag hatte sich der technologieorientierte Index besser entwickelt als der Dow. Fokus auf internationale Märkte und Technologie-Aktien Anleger setzen vermehrt auf internationale Märkte wie Asien und Europa, wo die Bewertungen günstiger erscheinen und sich die Kurse aktuell besser entwickeln. Besonders chinesische Technologiewerte ...

