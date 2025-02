Dem DAX hat es am letzten Handelstag der Woche vor den Bundestagswahlen am Sonntag an Schwung gefehlt. Am Ende ging der deutsche Leitindex mit einem Minus von 0,1 Prozent bei 22.287,56 Zählern aus dem Handel. Etwas besser sah es beim MDAX, dem Index der mittelgroßen Werte aus. Er Legte 0,4 Prozent zu auf 27.501,51 Zähler. Der SDAX der kleineren Werte gewann ebenfalls 0,4 Prozent auf 14.888,59 Punkte.Top-Gewinner des Tages im DAX waren die Aktien von BASF mit einem Plus von zwei Prozent, gefolgt ...

