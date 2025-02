Die Freenet-Aktie verzeichnete am Freitag eine bemerkenswerte Aufwärtsbewegung im XETRA-Handel und erreichte im Tagesverlauf einen Höchststand von 29,94 Euro. Mit einem Plus von 1,1 Prozent schloss das Papier bei 29,90 Euro, was das wachsende Vertrauen der Anleger in den Telekommunikationsdienstleister widerspiegelt. Das Handelsvolumen zeigte sich mit über 150.000 gehandelten Aktien robust, während der Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 30,90 Euro, das Mitte Februar erreicht wurde, nur noch etwa 3,3 Prozent beträgt.

Analysten sehen weiteres Wachstumspotenzial

Die Perspektiven für Freenet-Aktionäre gestalten sich weiterhin positiv. Für das laufende Geschäftsjahr prognostizieren Experten eine Steigerung der Dividende auf 1,91 Euro je Aktie, was gegenüber der Vorjahresausschüttung von 1,77 Euro einer deutlichen Erhöhung entspricht. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 33,49 Euro, was ein zusätzliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Die jüngsten Quartalszahlen untermauern diese optimistische Einschätzung: Trotz eines Umsatzrückgangs konnte das Unternehmen seinen Gewinn je Aktie von 0,53 auf 0,60 Euro steigern.

