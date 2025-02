NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali auf "Neutral" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Analyst Farooq Hanif nahm vor den Jahreszahlen des Versicherers nur geringe Änderungen an seinen Schätzungen vor, wie er am Freitag schrieb. Wichtigster Treiber sei die Jahreshauptversammlung der Italiener im Mai./ajx/laVeröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2025 / 16:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2025 / 16:50 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: IT0000062072