Bitcoin und Ethereum im Aufwind: Positive Entwicklungen treiben Kryptomärkte an

Der Kryptomarkt erlebt derzeit einen bemerkenswerten Aufschwung, wobei sowohl Bitcoin als auch Ethereum deutliche Kurssteigerungen verzeichnen. Während Bitcoin sich der 100.000-US-Dollar-Marke nähert, konnte Ethereum die 2.700-US-Dollar-Marke zurückerobern. Diese Entwicklungen werden von verschiedenen positiven Nachrichten aus dem Krypto-Sektor getrieben.

SEC zeigt großes Interesse an Ethereum-Staking-ETFs

Fox News berichtet unter Berufung auf interne Quellen, dass die US-Börsenaufsicht SEC ein starkes Interesse an ETFs mit gestaktem Ethereum zeigt. Die Behörde hat sogar aktiv nach Informationen über verschiedene Staking-Arten und deren Vorteile gefragt. Dies wäre eine bedeutende Erweiterung gegenüber den bisherigen klassischen ETH-ETFs am US-Markt.

Die SEC hat bereits die Einreichung von Cboe bezüglich der Genehmigung von Staking im 21Shares Core Ethereum ETF bestätigt. Experten gehen davon aus, dass die Zulassung entsprechender ETFs nur noch eine Frage der Zeit ist, was zu einem Kursanstieg von etwa drei Prozent auf über 2.700 US-Dollar führte.

Bitcoin Bull Projekt startet vielversprechenden Presale

Das innovative Bitcoin Bull Projekt verbindet erstmals Bitcoin und Memecoin auf einzigartige Weise. Das Projekt bietet Token Burns und Bitcoin-Airdrops bei Erreichen bestimmter Bitcoin-Kursziele, wobei 25 Prozent der gesamten Coins für diese Maßnahmen reserviert sind.

Der Presale des Projekts konnte bereits 2,5 Millionen US-Dollar einsammeln, was das große Interesse der Anleger verdeutlicht. Zusätzlich bietet das Projekt attraktive Staking-Möglichkeiten mit einer jährlichen Rendite von 172 Prozent für die ersten zwei Jahre, wofür zehn Prozent der verfügbaren Token reserviert sind. Aktuell befinden sich bereits 610 Millionen der insgesamt 21 Milliarden Coins im Staking.

