Solana-Einbruch nach Libra-Skandal, während SOL-L2 Solaxy 22,8 Mio. $ erzielt

Solana wird noch immer von den Auswirkungen des Libra-Skandals belastet und so notiert der Coin derzeit mit einem Preis von 173 USD deutlich unter der Marke von 200 USD. Dennoch konnte die neue SOL-Skalierungslösung Solaxy in der Zwischenzeit mit ihrem Fundraising für den $SOLX-Coin über 22,8 Mio. USD einwerben.

Zudem hält sich das Verkaufstempo weiterhin auf einem hohen Niveau, da die Layer-2 möglicherweise für neues Leben auf Solana sorgen könnte. So wurden allein über die vergangenen drei Tage weitere 800.000 USD hinzugewonnen, um die Layer-1 auf die nächste Stufe der Skalierung zu bringen.

Neuen Auftrieb könnte Solana durch eine Wiederbelebung des Memecoin-Sektors erleben, wenn sich die Krypto-Community wieder auf Pump.Fun stürzt. Denn dessen Handelsvolumen hat allein über die vergangene Woche um mehr als 43 % abgenommen.

Mithilfe von Solaxy lässt sich wieder für neues Leben auf Solana sorgen und so könnte es einer der größten Profiteure werden. Noch sind die $SOLX-Coins vor der Markteinführung mit einem hohen Abschlag für 0,001642 USD erhältlich.

Frustrierte Anleger kehren zu Pump.Fun zurück

Solana musste über die vergangene Woche einen hohen Verlust von 12,4 % erleiden und somit befindet sich der Coin 41,2 % von seinem Allzeithoch entfernt. An diesem notiert SOL sogar noch einen Monat zuvor, als der US-Präsident seinen eigenen Memecoin startete und auf der Chain für ein sehr hohes Handelsvolumen sorgte.

Der Memetoken Libra und die Beiträge des argentinischen Präsidenten Javier Milei über diesen haben dann für einen gegenteiligen Effekt gesorgt. Dieser Betrug hat Investoren entsetzt, sodass viele von ihnen Solana aufgrund von Angst vor möglichen Kursverlusten vorerst den Rücken gekehrt haben. Schließlich ist es die führende Chains für Memecoins.

Das nachlassende Interesse an den Memetoken lässt sich auch an den Daten von Pump.Fun erkennen. So kam es auf der Plattform in der vergangenen Woche zu einem deutlichen Rückgang des Handelsvolumens von 249 Mio. USD auf 141 Mio. USD, eine Verringerung um 43,37 %.

Laut den Angaben von CoinGecko haben die Memecoins von Pump.Fun dennoch über die vergangenen 24 Stunden wieder ein Plus von durchschnittlich 9,9 % erzielt. So kommt ihre Marktkapitalisierung wieder auf 3,5 Mrd. USD. Bei einigen waren die Gewinne sogar deutlich höher, wie Jelly-My-Jelly mit 70,0 %, Bogdanoff mit 46,4 % und Butthole Coin mit 41,2 %.

Aufgrund des letzten Memecoin-Skandals könnten sich einige Investoren nun verstärkt aus den minderwertigen Coins zurückziehen und wieder in Value-Token wie DeFi, Skalierung, Gaming, KI und andere übergehen. Bei den Memetoken dürften hingegen diejenigen bevorzugt werden, welche einen Kult und einen Nutzen bieten.

Die ersten Anleger haben sich bereits dazu entschieden, Geld in die Optimierung von Solana zu investieren, um dieser wieder zu weiterem Wachstum zu verhelfen. Dieses kann jedoch über den Memecoin-Sektor hinausgehen, da unter anderem mit fortschrittlichen Technologien auf den wichtigen Aspekt des Datenschutzes Wert gelegt wird.

Solaxy könnte Solanas Wachstum beschleunigen

Solaxy kann mit dem Vorverkauf weiterhin in einer hohen Geschwindigkeit zusätzliche Finanzmittel anziehen. So wurde erst kürzlich eine Vorverkaufsrunde abgeschlossen und weitere Gelder eingebracht, um die Entwicklung voranzutreiben.

Denn viele Investoren haben in Solaxy die Lösung erkannt, um endlich die Überlastungsprobleme zu beseitigen, welche Solana wieder einmal während des Aufstieges des Trump-Coins erlitten hat.

Neben den dadurch verursachten Transaktionsabbrüchen kam es im schlimmsten Falle aber sogar zu vollständigen Netzwerkausfällen, was insbesondere für institutionelle Kunden ein Ausschlusskriterium sein kann. Dies war etwa im Juni 2022 der Fall, als Bots NFTs schürften und einen Netzwerkausfall verursachten.

Solaxy lagert hingegen die Netzwerkaktivität von Solana auf seine Sidechain aus, welche viel schneller und effizienter operiert. Anschließend werden mehrere Transaktionen in einem Stapel gebündelt auf der Layer-1 Solana gesichert.

Ebenso beinhaltet die modulare Infrastruktur verschiedene Plug-and-Play-Komponenten, um den Entwicklern eine schnelle Nutzung zu ermöglichen. Dies kann sich wiederum förderlich auf die Adoption auswirken.

Schon jetzt soll sich Solaxy in einem fortgeschrittenen Entwicklungszustand befinden. So wird die Technologie bereits getestet, um unmittelbar danach auch schon den Launch durchzuführen.

https://twitter.com/SOLAXYTOKEN/status/1886120606783209566

Kann Solaxy zusammen mit Solana steigen und 351x erreichen?

Solaxy hat als Solana-Skalierungslösung einen besonders starken Bezug zu der Layer-1. Daher dürfte auch dessen Kursverlauf von SOL geprägt sein. Vornehmlich bei einer Etablierung als führende Layer-2 könnte das Netzwerk frühen Investoren bedeutende Kursgewinne bescheren.

Laut Ansicht einiger Entwickler und Kryptoexperten handelt es sich bei Solana um eine ausgesprochen fortschrittliche Blockchain mit großem Potenzial, sodass weitere Anstiege sehr wahrscheinlich sind.

Mit einem frühen Investment in Solana hätten die Investoren laut CoinMarketCap einen Gewinn von 20.889 % erzielt. Ähnlich könnte sich nun auch das deutlich günstiger bewertete Solaxy entwickeln. Eine vergleichbare Ansicht teilen die Krypto-Analysten ClayBro, Borch Crypto und Crypto Gainer.

Wer sich jetzt beeilt, kann noch einige der letzten $SOLX-Coins über den Vorverkauf mit einem Rabatt kaufen, der sich dem mehr als 20 Mrd. USD schweren Markt der Skalierungslösungen widmet und 5 % sowie somit 1 Mrd. USD erlangen könnte. Als Pionier in diesem Bereich könnte er überdurchschnittlich profitieren.

So können Sie sich an der Solana-Optimierung beteiligen

Solana zählt als eine der vielversprechendsten Kryptowährungen und ein Ethereum-Killer. Zudem sehen Kryptoexperten wie Anthony Scaramucci in ihr den Marktführer im wichtigen Bereich der Tokenisierung von RWAs.

In die fortschrittliche Solana-Skalierungslösung Solaxy können Sie über die Website oder die Best Wallet investieren. Letztere wurde speziell für Krypto-Presales entwickelt und gewährt Anlegern in dieser Hinsicht einige entscheidende Vorteile. Herunterladen können Sie diese über Google Play und Apple App Store.

Die neuesten Entwicklungen von Solaxy erfahren Sie am schnellsten über die sozialen Medien wie X und Telegram.

Jetzt Solaxy entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.