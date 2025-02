Bitcoin News: Kommt nach sinkender Volatilität der massive Anstieg?

Die Bitcoin-Volatilität erreicht derzeit historische Tiefstände, während sich der Kurs in einer Seitwärtsbewegung zwischen 90.000 und 109.000 US-Dollar bewegt. Diese ungewöhnliche Marktsituation wirft die Frage auf, ob wir vor einem bedeutenden Wendepunkt stehen.

Historisch niedrige Volatilität als Vorbote großer Bewegungen

Die aktuellen Daten von Glassnode zeigen, dass die 2-Wochen-Volatilität auf annualisierte 32 Prozent gefallen ist - der niedrigste Stand seit Jahren. Der sogenannte "Choppiness Index" befindet sich auf dem tiefsten Niveau seit 2015, was die außergewöhnliche Marktphase unterstreicht.

Historische Daten zeigen, dass Phasen extrem niedriger Volatilität oft Vorboten für massive Kursbewegungen sind. Dies hängt unter anderem mit der Positionierung von Shortsellern zusammen, die in solchen Phasen größere gehebelte Positionen eingehen und bei Kursanstiegen zu Short Squeezes führen können.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.