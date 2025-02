EQS-Ad-hoc: PATRIZIA SE / Schlagwort(e): Jahresbericht

Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2024 am 10. April 2025 aufgrund einer Anpassung der Vergleichsperioden 2022 und 2023 - EBITDA im GJ2024 im mittleren Bereich der Prognose von 30 - 60 Mio. EUR



21.02.2025 / 21:20 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Im Rahmen der Abschlussprüfung hat sich bei einem M&A-spezifischen Sachverhalt eine neue bilanzielle Würdigung ergeben, die auch die Geschäftsjahre 2022 und 2023 betrifft. PATRIZIA wird im Konzernabschluss 2024 eine rückwirkende Anpassung der Vergleichsperioden 2022 und 2023 in Abstimmung mit ihrem Abschlussprüfer durchführen.



Der Sachverhalt betrifft die Whitehelm-Akquisition im Jahr 2022, bei der bedingte Kaufpreiszahlungen ("earn-out Zahlungen") an ehemalige Aktionäre von Whitehelm bei Erreichen festgelegter Umsatzziele für die Geschäftsjahre 2022 bis 2024 vereinbart wurden. Nach Neueinschätzung des IFRS 3 B55 (a) - (h) werden im Rahmen der Erstkonsolidierung im Jahr 2022 gebildete bilanzielle Verbindlichkeiten für ausstehende earn-out Kaufpreisbestandteile nunmehr als Personalaufwand angesehen. Entsprechend wird dieser Personalaufwand in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst, wodurch sich der Personalaufwand in den Jahren 2022 bis 2024 in einer Bandbreite von einem niedrigen zweistelligen bis zu einem niedrigen einstelligen Mio. EUR Betrag erhöht und das EBITDA entsprechend belastet.



Die Umsetzung dieser rückwirkenden Anpassung im Konzernabschluss 2024 sowie die Verarbeitung im Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2024 ist mit einem erhöhten Zeitaufwand seitens der Gesellschaft und seitens des Abschlussprüfers verbunden. PATRIZIA wird entsprechend die vorläufigen Geschäftszahlen am 24. März 2025 und den Geschäftsbericht 2024 am 10. April 2025 veröffentlichen. Eine Telefonkonferenz für Investoren und Analysten wird am 24. März 2025 stattfinden.



Die Auswirkungen dieser neuen bilanziellen Würdigung auf die Finanzkennzahlen des Geschäftsjahres 2024 sind begrenzt. PATRIZIA erwartet ein EBITDA im mittleren Bereich der bisher gegebenen Prognosebandbreite von 30 - 60 Mio. EUR.



Auswirkungen auf das operative Geschäft und die Liquidität des Unternehmens ergeben sich durch die veränderte bilanzielle Behandlung ausdrücklich nicht. Die bilanziellen Kennzahlen sind nur unwesentlich verändert.

Kontakt:

Tobias Ender

Associate Director Investor Relations

Tel.:+49 69 643505-1443

M.: +49 151 50822434

investor.relations@patrizia.ag



Ende der Insiderinformation



21.02.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com