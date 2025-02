Krypto News: Sind die guten Zeiten jetzt vorbei? Meme-Coins stürzen ab

Als Kryptoinvestor und insbesondere als Meme-Coin Investor muss man im Moment eine große Portion Resilienz und noch mehr Nervenstärke mitbringen. Denn der Kryptomarkt zeigt sich derzeit von seiner launischen und unangenehm volatilen Seite. Bitcoin schafft es im Moment nicht, die so wichtige Marke von 100.000 US-Dollar zu überspringen und Ethereum dümpelt derzeit bei 2.600 US-Dollar herum. Bei den Meme-Coins sieht es noch schwärzer beziehungsweise roter aus. Dogecoin verlor auf Wochensicht 12 %, Shiba Inu 10 % und Pepe, die Nummer drei im Meme-Coin Universum korrigierte auf Wochensicht um 11 %.

Senkrechtstarter wie ai16z oder Fartcoin verloren 29 % beziehungsweise 37 %. Die Gesamtmarktkapitalisierung der Meme-Coins ging in den letzten 24 Stunden um 5,19 % zurück.

Warum fallen die Meme-Coins?

Im sowieso schon volatilen Kryptomarkt gehören die Meme-Coins zu den volatilsten Token. Das liegt zum einen daran, dass vielen dieser Token ein intrinsischer Wert fehlt. Im Gegensatz zu etablierten technischen Kryptos wie Ethereum oder Bitcoin mit technologischer oder wirtschaftlicher Grundlage dienen Meme-Coins oft als reine Spekulationsobjekte. Sie leben rein von ihrer Community und vor allem von Social-Media-Trends und dem Hype, der um sie herum aufgebaut wird. Geht ein Coin auf einer Plattform viral, kann der Kurs explosionsartig ansteigen. Ist der Hype vorbei, dann war es das meistens auch mit den Kursexplosionen.

Manche Token schaffen es allerdings trotzdem, sich trotz fehlender Utility dauerhaft zu etablieren. Dazu gehört beispielsweise Pepe, der auf der Figur Pepe the Frog von Matt Furie basiert. Die meisten Coins versinken aber genauso schnell wieder in der Bedeutungslosigkeit, wie sie gekommen sind. Allerdings wandelt sich der Meme-Coin Markt mittlerweile. Der Trend geht mehr zu Token, die eine Utility, also einen ganz realen Anwendungsfall haben und manche setzen sogar neue Trends. Dazu gehört BTC Bull Token.

BTC Bull Token - Der Bitcoin Meme-Coin entgegen dem Trend

Das neue Meme-Coin Projekt BTC Bull Token rennt also keinen Trends hinterher - es setzt neue Trends. Der Presale ist erst vor kurzem gestartet und in Rekordzeit ist es dem BTCBULL gelungen, über 2,5 Millionen US-Dollar Raising Capital einzusammeln. Warum die Early Bird Investoren so begeistert von diesem Meme-Coin sind?

Nun, das könnte daran liegen, dass BTCBULL Inhaber echte Bitcoin erhalten, sobald der Coin gewisse Meilensteine knackt. Erreicht der Bitcoin beispielsweise einen Kurs von 150.000 US-Dollar, erfolgt der erste Airdrop. So geht es in 50.000er Schritten weiter. Die Höhe des Airdrops richtet sich nach der Anzahl der BTCBULL die der Early Bird Investor während der Presale Phase gekauft hat und immer noch hält. Außerdem hat BTCBULL einen Burningmechanismus, der in 25.000er Schritten ausgelöst wird. Das heißt, die erste Verbrennung erfolgt bei einem BTC-Kurs von 125.000 US-Dollar. Durch das Burning wird das Angebot von BTCBULL verknappt, was sich wiederum kurssteigernd auswirken kann.

BTC Bull Token kaufen

Um als Early Bird Investor einzusteigen, muss man eine kompatible Wallet mit der Webseite des Projekts verbinden. Die beste Wahl ist hier die Web3 Wallet

Best Wallet, mit der BTCBULL eine Partnerschaft eingegangen ist. Die gekauften Coins werden direkt in der Wallet angezeigt und die zukünftigen Bitcoin Airdrops werden direkt gespeichert. Bezahlt werden kann, neben ETH und USDT, auch mit einer Kreditkarte.

On Top hat BTC Bull Token auch eine Stakingfunktion. Derzeit sind 621 Millionen Token im Contract gesperrt, der APY liegt bei 169 %. Ein BTCBULL kostet im Moment 0,002375 US-Dollar.

Hier BTCBULL kaufen und staken

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.