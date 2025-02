Bengaluru, Indien (ots/PRNewswire) -- Okto-Plattform live im Testnet: Wir leisten Pionierarbeit bei der Einführung von Blockchain und ermöglichen nahtlose Cross-Chain-Transaktionen über große Netzwerke wie HyperLiquid, Aptos, Solana und EVM.- Der Live-Testnetz-Link für Okto: https://testnet.okto.tech/eine vollständige Plattform für die Chain-Abstraktion, freut sich, den offiziellen Start des Okto Platform Testnet bekannt zu geben - die branchenweit erste vollständige End-to-End-Lösung für die Chain-Abstraktion. Diese bahnbrechende Lösung soll die Landschaft der Blockchain-Interoperabilität neu definieren, indem sie die Entwicklung dezentraler Anwendungen (dApps), Cross-Chain-Transaktionen und Multi-Chain-Innovationen vereinfacht. Die Plattform ermöglicht eine nahtlose Kommunikation über eine Reihe führender Blockchain-Ökosysteme hinweg, wie z. B. alle EVM-Chains, HyperLiquid (HL), Aptos, Solana und Cosmos-Chains/Ökosysteme.Die Technologie von Okto zur Chain-Abstraktion liefert bereits beeindruckende Ergebnisse mit Erfolgsgeschichten aus der Praxis in den Bereichen Gaming, Social Media und DeFi-Anwendungen, die ihre Effizienz und ihr transformatives Potenzial unter Beweis stellen. Die Okto-Wallet hat die Erstellung von über 12 Millionen Wallets ermöglicht, mehr als 50 Protokolle integriert und unterstützt über 20 EVM- und Alt-VM-Chains. Okto hat bereits 1 Mrd. USD an monatlich wiederkehrenden Umsätzen erzielt.Neeraj Khandelwal, Mitbegründer von Okto und CoinDCX, sagte "Wir haben unsere Chain-Abstraktions-Technologie über zwei Jahre lang entwickelt und dabei eng mit führenden Blockchain-Netzwerken zusammengearbeitet, um Cross-Chain-Transaktionen, Liquidität und Interoperabilität gründlich zu testen. Die Ergebnisse sind außergewöhnlich. Okto hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Nutzererlebnis zu vereinfachen und sicherzustellen, dass es die Einfachheit und Effizienz von Web2 mit nur einem einzigen Klick widerspiegelt. Wir ermöglichen Entwicklern jetzt die nahtlose Integration von Web3-Funktionalitäten in ihre Anwendungen mit beispielloser Einfachheit und Effizienz."Rohit Jain, Head of DeFi Initiatives bei Okto und CoinDCX, sagte: "Wir haben ein Weltklasse-Team zusammengestellt und mit Branchenführern wie Nethermind, Silence Laboratories, Across Protocol und Agoric zusammengearbeitet. Durch die Nutzung der hochmodernen Sicherheitslösungen von EigenLayer und Polygon CDK hat jede dieser Partnerschaften wichtiges Fachwissen in unsere Mission eingebracht. Heute stehen wir mit dem Start des Okto Platform Testnet an einem entscheidenden Punkt.""Während unserer Zusammenarbeit mit mehreren Netzwerken, die gemeinsam auf der Okto-Plattform aufbauen, war ein wichtiges Feedback der Entwickler die deutliche Verkürzung der Entwicklungszeit - um über 90 %. Okto abstrahiert die Komplexität von Web3 in fragmentierten Ökosystemen und ermöglicht es Entwicklern, ihren Endnutzern ein reibungsloses Erlebnis mit nur einem Mausklick zu bieten. So können sich die Entwickler auf ihr Kernprodukt konzentrieren."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2625155/Okto.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2625238/Okto_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/okto-die-erste-end-to-end-chain-abstraktionslosung-fur-entwickler-verspricht-eine-verkurzung-der-entwicklungszeit-um-90--jetzt-live-auf-testnet-302382645.htmlPressekontakt:Sharjil Shaikh,+91 9920231055,sharjil.shaikh@coindcx.comOriginal-Content von: Okto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178713/5976464