Die Halbleiterzulieferer-Aktie Entegris verzeichnete am 21. Februar einen spürbaren Rückgang von 2,96 Prozent auf 104,09 USD. Der Technologiekonzern, der sich auf Mikroverunreinigungskontrolle und Spezialchemikalien spezialisiert hat, weist aktuell eine Marktkapitalisierung von 15 Milliarden Euro auf. Besonders beachtenswert ist die Kontinuität in der Dividendenpolitik des Unternehmens, die sich in der jüngsten Ausschüttung von 0,10 USD Ende Januar 2025 widerspiegelt.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Die fundamentalen Kennzahlen zeigen ein differenziertes Bild: Das für 2025 prognostizierte KGV liegt bei 32,72, während das aktuelle Kurs-Cashflow-Verhältnis 24,88 beträgt. Trotz des jüngsten Kursrückgangs konnte die Aktie auf Monatssicht ein Plus von 7,74 Prozent verzeichnen.

Anzeige

Entegris-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Entegris-Analyse vom 22. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Entegris-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Entegris-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Entegris: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...