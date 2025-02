Der Aktienkurs des Mineralexplorationsunternehmens GoldMining verzeichnete am 22. Februar einen deutlichen Rückgang von 3,52 Prozent auf 0,7997 USD. Die Marktkapitalisierung des auf Gold- und Gold-Kupfer-Projekte spezialisierten Unternehmens beläuft sich derzeit auf 149,4 Millionen Euro bei 195,9 Millionen ausstehenden Aktien.

Quartalszahlen stehen bevor

In weniger als zwei Wochen, am 4. März 2025, wird GoldMining die Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 vorlegen. Diese Zahlen werden von besonderem Interesse sein, da das Unternehmen zuletzt einen negativen Cash-Flow aufwies. Der Fokus liegt dabei auf den Entwicklungen der verschiedenen Explorationsprojekte in Nord- und Südamerika.

Anzeige

Goldmining-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Goldmining-Analyse vom 22. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Goldmining-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Goldmining-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Goldmining: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...