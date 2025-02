Die Uzin Utz AG, führender Komplettanbieter für Bodensysteme, verzeichnet aktuell eine positive Entwicklung an der Börse. Der Aktienkurs stieg am 21. Februar auf 52,00 EUR, was einem Zuwachs von 0,97 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Besonders bemerkenswert ist die Monatsperformance des Unternehmens mit einem Plus von 8,11 Prozent. Die Marktkapitalisierung des Ulmer Unternehmens beläuft sich derzeit auf 262,3 Millionen EUR.

Aktuelle Bewertungskennzahlen

Mit einem für 2025 prognostizierten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,33 und einem aktuellen Kurs-Cashflow-Verhältnis von 5,38 präsentiert sich die Aktie solide. Der Kurs liegt aktuell 18,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, zeigt jedoch noch Aufholpotenzial zum 52-Wochen-Hoch, von dem die Aktie derzeit 4,81 Prozent entfernt ist.

