Immobilien sind als Anlageklasse in Deutschland enorm beliebt. Doch statt den Aufwand zu betreiben, ein eigenes Haus oder eine Wohnung zu kaufen, können Anleger auch ganz einfach und unkompliziert mit ETFs in Immobilien investieren. So geht das konkret. Aktuelle Zahlen von Immobilienfinanzierern zeigen, dass Häuser und Wohnungen in Deutschland gerade besonders stark als Investmentobjekt nachgefragt werden. Doch vielen ist es viel zu aufwendig, in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...