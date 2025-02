Die Merkur Bank verzeichnete in der letzten Handelswoche eine negative Entwicklung an den Börsen. Der Aktienkurs der bayerischen Privatbank fiel am 21. Februar auf 14,15 Euro, was einem Rückgang von 2,41 Prozent im Vergleich zum Vortag entspricht. Die Marktkapitalisierung des Finanzinstituts beläuft sich aktuell auf 111,2 Millionen Euro bei einem Bestand von 7,8 Millionen Aktien.

Fundamentaldaten im Fokus

Mit einem für 2025 prognostizierten KGV von 7,85 und einem aktuellen KUV von 0,93 weist die Bank solide Bewertungskennzahlen auf. Der zuletzt gemeldete Jahresüberschuss lag bei 10,5 Millionen Euro.

