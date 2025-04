Bei der Merkur Privatbank steigt das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit im ersten Quartal um 29 Prozent auf 8,9 Millionen Euro an. Der Periodengewinn verbessert sich um 14 Prozent auf 3,1 Millionen Euro. Bei den Assets under Management geht es zum 31. März um 200 Millionen Euro auf 4,3 Milliarden Euro nach oben. Die Bank will die Assets ...

