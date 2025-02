Anzeige / Werbung

Apple Aktie: Neues Produkt & KI-Offensive. Ist der Tech-Gigant noch ein Kauf?

Über die Unternehmensgeschichte von Apple haben wir bereits mehrfach ausführlich berichtet und lenken heute den Fokus auf das Zukunftsthema Künstliche Intelligenz. Denn Apple hat sich in den letzten Jahren zunehmend auf diesen Bereich konzentriert und integriert diese Technologie nun schrittweise in seine Produkte und Dienstleistungen. Obwohl das Unternehmen lange Zeit eher zurückhaltend in der Kommunikation über KI war, wird deutlich, dass Apple in vielen Bereichen von maschinellem Lernen und Automatisierung profitiert. Die Grundlagen dafür bildet die neuste Technik und Kooperationen in den einzelnen Ländern, wie beispielsweise China.

Insbesondere die Integration von KI in zukünftige iOS-Versionen sowie in Anwendungen wie iMessage, Spotlight oder sogar in Augmented-Reality-Projekte könnte Apple helfen, seine Marktstellung weiter zu festigen. Für Deutschland wird der Schritt im April erwartet, für China wenig später, da man erst jetzt mit Alibaba einen kompetenten Partner im "Reich der Mitte" gefunden hat.

Sind die aktuellen Modelle dafür bereits ausgelegt und welches neue "Familienmitglied" kam in dieser Woche in der Apple-Pipelinie hinzu? Darauf gehen wir ebenso ein, wie auf die jüngsten Quartalszahlen und die Analyse vom Chartbild der Aktie mit dem Freestoxx-Tool.

