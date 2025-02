Die PSI Software AG demonstriert ein Jahr nach dem schwerwiegenden Cyberangriff vom Februar 2024 ihre wiedergewonnene Stärke am Finanzmarkt. Der Softwareentwickler konnte sich nach der dreimonatigen Zwangspause vollständig erholen und verzeichnet aktuell eine bemerkenswerte Kursentwicklung. Mit einem aktuellen Kurs von 26,95 EUR und einer monatlichen Steigerung von 19,78 Prozent zeigt sich das Unternehmen in robuster Verfassung.

Aktuelle Marktsituation

Die Marktkapitalisierung des Berliner Unternehmens beläuft sich derzeit auf 425,4 Millionen EUR. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in der Jahresperformance wider, die ein Plus von 26,82 Prozent aufweist. Der Kurs liegt aktuell 32,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, was die erfolgreiche Überwindung der Krisensituation unterstreicht.

Anzeige

PSI Software-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue PSI Software-Analyse vom 22. Februar liefert die Antwort:

Die neusten PSI Software-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für PSI Software-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

PSI Software: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...