The following instruments on Xetra do have their last trading day on 22.04.2025Die folgenden Instrumente auf Xetra haben ihren letzten Handelstag am 22.04.2025ISIN NameUS29786A1060 Etsy Inc.US30212P3038 Expedia Group Inc.US9029733048 U.S. BancorpUS9224751084 Veeva System Inc.