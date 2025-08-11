Die Rallye von Expedia könnte vor einem entscheidenden Wendepunkt stehen. Einsteigen, aussitzen oder Reißleine ziehen?Den vollständigen Artikel lesen ...
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|167,90
|168,32
|16:04
|167,78
|168,44
|16:04
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|14:42
|Expedia: Glanzleistung oder letztes Aufbäumen?
|14:06
|Assessing Expedia Group: Insights From 16 Financial Analysts
|08:21
|Märkte am Morgen: Bitcoin, Thyssen, Cancom, Glencore, Expedia, Under Armour, Canopy, BYD/Tesla
|Der DAX hat sich am Freitag mit leichten Verlusten ins Wochenende verabschiedet. Trotzdem hat der deutsche Leitindex eine starke Woche hinter sich. Unter dem Strich ging es fast 3,2 Prozent nach oben.Auch...
|Sa
|Expedia hebt ab, auch Palantir hält es kaum noch, kleine Erfolge für BYD und Rheinmetall bleibt am Boden
|Die zurückliegende Handelswoche war geprägt von gleich mehreren überraschenden Entwicklungen in der Politik. Ständig neue Zolldrohungen von Donald Trump sowie der eine oder andere Deal hielten die Börsianer...
|Fr
|This Week in AI: ChatGPT Gets an Upgrade; Expedia Embraces AI
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|EXPEDIA GROUP INC
|170,32
|+1,57 %